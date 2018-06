Dorpen langs de Boorne vertellen hun geschiedenis in 'De Tocht'

Er zijn zes dorpen waar De Tocht langsgaat. Bakkeveen was eertijds een wildernis van bos en moeras, berucht vanwege rondtrekkende rovers. Beetsterzwaag was de geboorteplaats van jonker Tinco Lycklama à Nijeholt, die het hogerop zocht in het flamboyante Cannes. De opstand in de turf in Nij Beets wordt door theatermaker Folkert Wesseling op levensechte wijze voor het voetlicht gebracht. In de achtste eeuw was Aldeboarn naast Dokkum de belangrijkste plaats in Fryslân, doordat het zo strategisch lag aan de Boorne. Akkrum is op de kaart gezet door Folkert Kuipers, die het als Frank Cooper maakte in Amerika. En het laatste dorp aan de Boorne is Jirnsum, waar de bewoners een bijnaam hebben gekregen: de Jirnsumer Katten.