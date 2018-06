Onbekende man maakte foto's bij kinderopvang Feanwâlden

Kinderopvangorganisatie Kids First heeft ouders van de locatie in Feanwâlden een brief gestuurd over een onbekende man die daar foto's heeft gemaakt. Volgens de organisatie stond de man afgelopen maandagochtend foto's te maken van het slaaphuisje, dat op het terrein van de opvang staat. Bij dat huisje lag op dat moment een kindje te slapen.

Personeel van Kids First heeft de man aangesproken: daarna ging hij weg. De opvangorganisatie heeft de wijkagent op de hoogte gesteld. Die zou hebben aangegeven dat er in de omgeving enkele meldingen zijn van mannen die kinderen aanspreken. Het signalement van de fotomaker zou overeenkomen met een van die meldingen die eerder bij de politie binnenkwamen.