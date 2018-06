Gedeputeerde Kielstra over Nij Hiddum-Houw: ''Ik heb niet gefaald''

Gedeputeerde Kielstra vindt niet dat hij heeft gefaald, nu er in de regio nauwelijks draagvlak is voor het windpark Nij Hiddum-Houw. Dinsdag is de tumultueuze gang van zaken bij de hoorzitting besproken in het college van Gedeputeerde Staten. Aan het voorstel naar Provinciale Staten gaat Gedeputeerde Staten niets veranderen.

Maandag ging een groot deel van de aanwezigen boos weg bij de hoorzitting over het windpark Nij Hiddum-Houw. De zwaar teleurgestelde insprekers kregen het gevoel dat ze voor niets hadden ingesproken.

Volgens Kielstra heeft hij het maximale eruit gehaald, om de regio tegemoet te komen. Breed draagvlak is in zo'n ingewikkeld dossier te veel gevraagd, volgens de gedeputeerde: "Acceptatie is het meeste dat je nog kunt bereiken."