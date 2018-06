Te weinig opleiders voor geleidehonden in Fryslân

In Fryslân en het hele noorden van Nederland is een tekort aan mensen die geleidehonden willen opleiden vanaf dat ze een pup zijn.

In Fryslân zijn dat er op dit moment slechts twee. Een van de twee is Nella Koolschijn uit Mantgum. Zij wilde na haar pensionering wat leuks en nuttigs doen en kwam zo bij het opleiden van geleidehonden terecht.

Elke jonge hond, op dit moment is dat de golden retriever Pippa, blijft ongeveer een tot anderhalf jaar bij haar. Daarna gaat de hond verder naar een opleiding van geleidehonden in bijvoorbeeld Almere of Drachten. Volgens Koolschijn is het prachtig en dankbaar werk waar je een blind persoon echt mee kunt helpen. Wel geeft ze toe dat het moeilijk is afscheid te nemen van de hond aan het eind van het opleidingstraject.

Ze roept mensen op om zich voor dit mooie vrijwilligerswerk op te geven.