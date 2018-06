Na zwembad de Blauwe Golf in Leeuwarden wordt nu ook het terrein bij sportcentrum It Gryn in Stiens rookvrij. Op het hele terrein mag niet meer worden gerookt. Dat geldt ook voor de zonneweide en de buitenbaden.

Sportbedrijf bv Sport is beheerder van It Gryn. De organisatie heeft kortgeleden een overeenkomst ondertekend om ervoor te zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Bv Sport wil al zijn accommodaties rookvrij maken. De organisatie kijkt in samenwerking met verschillende sportclubs naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen.