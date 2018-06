Kunstenaars ateliergroep Nijlânsdyk niet te spreken over sluiting gebouw

Dinsdag had het oude LTS-gebouw ontruimd moeten zijn. De meeste kunstenaars die er een atelier huurden, zijn inmiddels verhuisd naar duurdere ruimtes of zijn daarmee bezig. De gemeente wil het gebouw slopen en er is een voornemen om er appartementen te bouwen.

In een eerder stadium dreigde ook al sloop vanwege bouwplannen. Maar die konden niet uit en de gemeenteraad keerde de sloop, omdat de plannen niet concreet genoeg waren. Het verbaast de gebruikers van het gebouw dat nu wel wordt overgegaan tot ontruiming en sloop. De winkel en het repaircafé zitten sinds maandag aan de andere kant van de weg, in een ruimte die ze zelf huren als stichting, omdat de gemeente hen laat zitten, vinden ze.

Niet iedereen gaat weg

Kunstenaar en bewoner van het eerste uur, Minne Hoekstra, blijft zitten uit protest en weigert zijn woon- en werkplaats op te geven.