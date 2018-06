VLOG: Van Leeuwarden naar Greifswald: zeven keer overstappen

Op de reis naar het oosten kom je verschillende belemmeringen tegen. De eerste is de Friesenbrücke over de Iems in Ostfriesland. Die treinbrug is stuk en wordt pas in 2024 vervangen. Arriva laat om die reden een bus rijden tussen Groningen en Leer, in plaats van een trein, een vertraging van zeker 20 tot 30 minuten. In Leer gaat de reis verder naar Bremen met een Duitse intercity. In Bremen blijkt dat zo'n beetje alle treinen vertraging hebben, die naar Lübeck zelfs een minuut of 40. De beroemde Duitse Pünktlichkeit is bij Deutsche Bahn niet altijd van toepassing. ''Leider!'', ''Helaas'', zegt een Duitse treinreiziger. Eenmaal in Lübeck is het haasten geblazen om de regionale trein naar Bad Kleinen te halen. Het plaatsje Bad Kleinen is voornamelijk een kruispunt van spoorwegen, waar druk aan wordt verbouwd. Op hetzelfde perron kan worden overgestapt op de trein naar Rostock.