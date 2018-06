Fries roodbont kalfje uit Raerd heeft een naam gekregen

Het kalfje dat wij volgen, is op donderdag 19 april 2018 op de boerderij van Jaring Brunia in Raerd geboren. Brunia is veel bezig met de ouderwetse manier van het uitoefenen van het boerenbedrijf. Hij heeft nu tien zuivere Friese roodbonte koeien. Het gaat erg goed met het kalfje.

Omdat ze nog geen naam had, hebben wij mensen opgeroepen om suggesties in te sturen. Op de vraag naar wie het kalfje moest worden vernoemd, kregen we zo'n 140 verschillende namen. Uit al die namen, met de verhalen erachter, hebben wij een naam gekozen.