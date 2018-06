Schilderijen van patroonheilige voor zeven Friese kerken

De kunstwerken zijn gemaakt door Giovanni Dalessi, een Nederlandse schilder met Italiaanse wortels. Volgens de stichting is hij een van de beste figuratieve schilders van dit moment.

Ter gelegenheid van de aankoop geeft de stichting een boek uit en komt er deze zomer een expositie. De stichting heeft zes dichters gevraagd om een gedicht te maken bij de zeven schilderijen. Die staan in het boek, dat aan het eind van de maand in de zeven kerken te koop is. De expositie wordt vrijdag 29 juni geopend in de Catharinakerk van Leons.