Leeuwarder Djairo Terpstra in bestuur Jonge Socialisten

Djairo Terpstra (22) uit Leeuwarden is gekozen in het nieuwe bestuur van de Jonge Socialisten. Hij wordt secretaris van de landelijke jongerenafdeling van de Partij van de Arbeid.

Terpstra is duidelijk over zijn politieke standpunten: "Ten tijde van een rechts kabinet, dat cadeautjes uitdeelt aan multinationals, moet de Jonge Socialisten laten zien dat het anders kan. Wij moeten er zijn voor de leraren, verplegers, zzp'ers en andere vakmensen. Wij moeten laten zien dat iedereen een goede woning, opleiding en baan verdient", zegt Terpstra.

De Jonge Socialisten is de politieke jongerenorganisatie van de PvdA, voor jongeren tussen de 12 en 28 jaar. De club heeft ongeveer 2.000 leden en is daarmee een van de grotere politieke jongerenorganisaties in Nederland.