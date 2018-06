Martenastate breidt uit

Martenastate in Koarnjum kan uitbreiden na aankoop van twee percelen grond van Staatsbosbeheer. Het gaat om een stuk bos en een singel direct naast het landgoed Martenastate. Er is jaren gesproken over de aankoop, maar dinsdag kon de akte eindelijk worden gepasseerd. Notaris Siebe Swart was voor de gelegenheid naar Martenastate gekomen, waar in de theetuin de stukken werden getekend. De aankoopprijs voor de 2,5 hectare grond is 44.000 euro, waar de stichting nog financiële steun voor gaat zoeken bij verschillende fondsen. Doel is dat de nieuwe percelen zo worden aangepast dat ze direct aansluiten bij het karakter van het bestaande park, waarbij de bekende stinzenflora optimaal de ruimte krijgt. Het werk neemt zo'n twee jaar in beslag, maar het park blijft gewoon open voor publiek.