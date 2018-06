Letitia de Jong 'heel blij' met nieuwe schaatsploeg

Geen contract

De Jong krijgt bij haar nieuwe ploeg geen contract. Dat voorrecht is alleen weggelegd voor Jorien ter Mors. Alle randvoorwaarden bij IKO zijn volgens De Jong wel goed geregeld. ''Trainers, programma's en de staf eromheen worden allemaal gefaciliteerd. Alles wat een commercieel team heeft, hebben wij ook. Behalve een salaris. Maar dat ben ik niet anders gewend geweest in de afgelopen jaren.'' Opvallend is het wel, dat de Nederlandse kampioene sprint dus zonder contract moet schaatsen. ''Als je een paar jaar geleden Nederlands kampioen werd, had je een betere uitgangspositie. Maar de situatie in het schaatsen is op dit moment zorgelijk. Daar zit ik wel over in'', vertelt De Jong.