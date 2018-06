Gehandicapte kinderen mogen niet sporten op vervuild terrein schietbaan

De Vries kan het terrein daarom niet gebruiken voor het houden van sportactiviteiten met de kinderen. Een grote tegenslag, gezien de investering van 55.000 euro. Bovendien is het lastig om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden die passen binnen het bestemmingsplan, nu er net een nieuwe coalitie in de gemeente is begonnen.

De Vries heeft naar eigen zeggen twee opties: of de vorige eigenaar koopt het terrein terug, of die ruimt het terrein wel goed op. De Vries is bang dat hij in dure rechtszaken belandt. Zelf wil hij zijn plannen graag voortzetten, omdat anders de kinderen slachtoffer worden.