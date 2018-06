Maarten van der Weijden slaat het IJsselmeer over

Met de boot

De trainingstocht is bedoeld om van alles te testen in de voorbereiding op de echte Elfstedentocht: het speciale pak, slapen op een vlot op het water, over sluizen heen getakeld worden en zwemmen in Fryslân. Dat zou hij allemaal op het spel zetten door op het IJsselmeer teveel van zichzelf te vragen. Daarom steekt hij het IJsselmeer nu over in een boot.

In Stavoren pakt Van der Weijden de draad weer op. Daar wordt de zwemmer met een kraan over de sluis heen getild, in een speciaal dolfijnennet.