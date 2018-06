SC Heerenveen en SC Cambuur beginnen het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd

SC Heerenveen begint de competitie in de eredivisie op vrijdag 10 augustus met de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat staat in het conceptprogramma van de KNVB. De week daarna volgt de eerste thuiswedstrijd. Op zondag 19 augustus is Vitesse de tegenstander. SC Cambuur begint de competitie in de eerste divisie ook met een uitwedstrijd. Op vrijdag 17 augustus is NEC in Nijmegen de tegenstander. Op vrijdag 24 augustus speelt Cambuur in het eigen stadion tegen Jong AZ.