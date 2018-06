Omwonenden verlaten boos hoorzitting onder verhaal gedeputeerde Kielstra

Een derde van de aanwezigen is maandagavond op de tweede hoorzitting over Nij Hiddum-Houw boos weggelopen tijdens het verhaal van gedeputeerde Klaas Kielstra. De gedeputeerde wil dat Provinciale Staten eind deze maand gewoon een besluit nemen over het windpark van 42 megawatt. De boze insprekers kregen het gevoel dat ze voor niks hadden ingesproken. Sommigen van hen liepen met tranen in hun ogen de zaal uit.

Gedeputeerde Kielstra zei achteraf dat het hem wel 'had geraakt' dat zoveel mensen wegliepen tijdens zijn verhaal. ''Het geeft maar weer aan hoe emotioneel dit verhaal voor hen is.'' Maar de gedeputeerde kan niet anders voor zijn gevoel; hij geeft uitvoering aan eerder gemaakte afspraken. ''Bovendien hebben we de megawatts van Nij Hiddum-Houw nodig om te voldoen aan de afspraken met het Rijk. Als Nij Hiddum-Houw niet doorgaat, moet er op een andere plek een ander windpark komen. Of het Rijk legt ons plannen op, dat kan ook.''