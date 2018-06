Gedeputeerde Kielstra wil windpark Nij Hiddum-Houw niet uitstellen

Domweg nodig

Kielstra is ook kritisch over de mogelijkheid dat het plan uitgesteld wordt door Provinciale Staten. Hij houdt er rekening mee dat in dat geval het Rijk de regie over het realiseren van windenergie in Fryslân overneemt. "Wij hebben de megawatts van Nij Hiddum-Houw domweg nodig", zegt Kielstra.

De gedeputeerde zei ook dat volgens hem de omgevingsadviesraad OAR van Nij Hiddum-Houw goed heeft gefunctioneerd. Veel insprekers in de zaal waren dat niet met hem eens en lieten dat ook duidelijk blijken. Als gevolg van het windmolenpark zijn volgens Kielstra geen gezondheidsrisico's te verwachten. Kielstra beroept zich daarbij op eerdere uitspraken van de Raad van State. Verschillende insprekers uit de streek zien dit toch anders. Zij houden rekening met gezondheidsproblemen als gevolg van Nij Hiddum-Houw.