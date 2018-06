Man vrijgesproken van heling gestolen caravan

De rechter heeft een inwoner (46) van De Blesse vrijgesproken van het helen van een gestolen caravan. De man die de caravan aan de verdachte had verkocht, werd ook vrijgesproken.

De man uit De Blesse had de caravan gekocht als tijdelijk onderkomen, terwijl hij een nieuw huis bouwde. De man had de caravan zonder kenteken en papieren aangeschaft, omdat hij er toch niet mee de weg op zou gaan. De man uit Vollenhove die de caravan in de verkoop had, had er geen papieren bij, maar had gecontroleerd of alles in orde was. Bij de RWD had hij te horen gekregen dat het aanvragen van nieuwe papieren veel tijd kost. Daarom had de man daar maar van afgezien. De caravan was zo prijzig, dat de man er niet achter zocht. De politie kwam uiteindelijk achter het bestaan van de caravan. Deze bleek in 2012 in Duitsland gestolen te zijn.

Een persoon moet uitzoeken of wat hij aanschaft niet gestolen kan zijn, anders kan er sprake zijn van strafbare heling. Volgens de rechter hebben beide verdachten gedaan wat ze konden om uit te vinden of de caravan niet gestolen was. Daarom zijn ze vrijgesproken. De man uit De Blesse krijgt bovendien de caravan terug.