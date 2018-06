NUON: Uitstel besluit Nij Hiddum-Houw heeft geen nut

Kouwenhoven rekent erop dat Provinciale Staten nog deze maand een definitief besluit neemt over windpark Nij Hiddum-Houw. Een tweede inspreekavond op het Provinciehuis trok maandag opnieuw tientallen belangstellenden uit vooral de gemeente Súdwest-Fryslân.

In Provinciale Staten gaan bij sommige partijen stemmen op om een besluit over Nij Hiddum-Houw uit te stellen. De initiatiefnemers van het windpark - naast NUON zijn dat ook enkele boeren - zien daar niets in, vooral omdat er al zes jaar over het windpark gesproken wordt. De initiatiefnemers wilden maandag niets zeggen over een mogelijke schadeclaim bij een negatief besluit van de Provinciale Staten. "We rekenen op een verstandig besluit van Provinciale Staten", zegt Kouwenhoven. "Het moet een windmolenpark worden waar we trots op kunnen zijn."

Als het aan de omwonenden van Nij Hiddum-Houw ligt, komt er geen nieuw windmolenpark met molens van 200 meter hoog. Zij verwachten dat ze er veel last van zullen krijgen en vinden het niet passen in het open landschap. De insprekers lieten ook hun creativiteit spreken. Er waren verschillende bijdragen in dichtvorm en er was ook een zingend protest tegen Nij Hiddum-Houw te horen.