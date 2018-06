Boeren geven uitleg over wat plas-dras doet voor weidevogels

Sijtsma heeft twee stukken grasland vochtig gehouden met ondiepe natte stukken: plas-dras. "Die vochtige bodem is een ideale plek om voedsel te zoeken voor weidevogels, omdat ze hier met de snavel beter bij de wormen kunnen", legt Sijtsma uit. Hij kan vol passie vertellen over de weidevogels en legt het dan ook graag aan voorbijgangers uit. "Nu het bord hier staat, valt het meer op dat dit een bijzonder gebied is."

Imago verbeteren

Voorzitter Hans Kroodsma van Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk om te laten zien dat veel boeren hart voor de natuur hebben. "Vaak krijgen boeren overal de schuld van: achteruitgang van de weidevogels, de afname van insecten, landschapspijn. Door te vertellen wat we doen, hopen we ons imago te verbeteren. Met ruim 145 leden werken we in Noord-Fryslân aan de bescherming van boerenlandvogels", zegt Kroodsma, die zelf een boerderij in Janum heeft. "Wij krijgen daar een onkostenvergoeding voor, maar als je ziet wat voor regelwerk er allemaal bij komt kijken, dan moet je echt een liefhebber zijn om dit te doen. En dat zijn wij."

Jonge vogels kans geven

Je moet er wel verstand van hebben om een plas-drasgebied aan te leggen. Bij Sijtsma ligt aan weerskanten van de plas-dras kruidenrijk weidevogelland. Daar bloeien verschillende soorten gras en kruiden, die insecten aantrekken. Die insecten dienen weer als voedsel voor de kuikentjes van weidevogels. De stukken land krijgen ruige stalmest en het maaien wordt uitgesteld tot na 15 juni. Dat geeft de weidevogels alle tijd om eieren te leggen en de kuikentjes te laten groeien. "Daar gaat het om. Want als de jonge vogels geen kans krijgen, dan houdt alles op", zegt Sijtsma.