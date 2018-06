Spitse speelt haar 150ste interland in Fryslân: "Speciaal moment"

Sneek loopt uit

Dat de wedstrijd ook nog eens in 'haar' Fryslân gespeeld wordt, is voor Spitse helemaal mooi: "Dat is heel leuk en een speciaal moment. Het is bijzonder dat het in Heerenveen is. Ik kijk ernaar uit." Er komen veel familieleden en vrienden uit Sneek naar de wedstrijd. Spitse weet al waar ze naartoe moet, voor het geval dat ze een doelpunt maakt. "Ze zitten in vak 2. En in vak 11 zitten ook nog een paar uit Sneek", glimt Spitse. Sinds januari speelt de middenvelder weer in het buitenland. Voor de tweede keer heeft ze de overstap gemaakt naar Noorwegen, waar het niveau van de competitie hoger ligt dan in Nederland. Het bevalt haar en haar familie - vriendin Jolien en zoontje Jens - goed: "Ik heb het erg naar mijn zin. We hebben het top voor mekaar."