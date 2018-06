Hotel Lauswolt komt weer in Friese handen

Marc van Gulick blijft aan als directeur van Lauswolt. Hij is blij met de overname. "Ik ben er trots op dat we met een team van bijna honderd mensen voor Lauswolt mogen werken en met heel veel passie, bezieling en beleving - ook in de toekomst - iedere dag opnieuw onze gasten verwennen. De cirkel is ook rond: 64 jaar geleden is Landgoed Lauswolt als Fries hotel begonnen, en nu komen we weer in Friese handen. Dat voelt heel goed."