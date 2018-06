VVD: "Uitstel van windpark Nij Hiddum-Houw zal leiden tot schadeclaims van de initiatiefnemers"

Als de turbines er in 2020 niet volgens afspraak staan, zal het Rijk ingrijpen en de voordelen voor de regio schrappen, zo verwacht Fokkens. Ze begrijpt de zorgen van de omwonenden wel, maar zegt tegelijk dat gezondheidsklachten door de molens eigenlijk nog nooit zijn aangetoond.

Met de opstelling van de VVD is er wel een breuk gekomen in het college van Gedeputeerde Staten. Collegepartij SP pleit wel voor een uitstel van drie maanden, tot duidelijk is wat de risico's voor de gezondheid precies zijn. Maandagavond is de tweede informatiebijeenkomst over het onderwerp.