Maarten van der Weijden zwemt van Amsterdam naar Leeuwarden

Maandag om 16.00 uur is hij in Amsterdam in het water gesprongen. Na de oversteek van het IJsselmeer komty hij op dinsdag 12 uur aan in Stavoren bij de 'kluunplek'. Daar zal hij niet uit het water komen, maar in een soort van dolfijnennet zwemmen en met een hijskraan in het binnenwater getakeld worden. De verwachting is dat Van der Weijden woensdagochtend rond 7 uur aankomt in de Prinsentuin in Leeuwarden.