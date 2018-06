Wie, wat, waar: Het IFK Jeu de Pelote

Andere regels en gebruiken

Het jeu de pelote wordt gespeeld met vijf spelers en niet met drie, zoals wij van het Friese spel gewend zijn. De speler die mag opslaan, gebruikt hierbij maar een hand. De zogenoemde 'opgooi' bij het kaatsen.

Als de bal bij het retourneren over de bovenlijn wordt geslagen, levert dat een direct punt op. Blijft de bal in het veld liggen of gaat het na een stuit over de zijlijn, dan komt er een kaats.

De puntentelling is hetzelfde als bij tennis: 15-30-40-eerst. Bij het jeu de pelote wint normaal gesproken het partuur dat als eerste 15 eersten heeft. Op het IFK gaat het in de eerste omlopen om wie het eerst 8 spellen heeft. In de finale is dat tien.

Omdat het veld smal is, wordt er veel gevraagd van de slagtechniek van de perkspelers. De bovenlijn is breder dan de voorlijn: 19 om 7 meter. Het perk, dat bij jeu de pelote 'klein spel' heet, is 42 meter lang. Als vergelijking: bij het Fries spel is het perk 19 meter.

De bal is van kunststof en weegt 45 gram. Bij het Fries spel gebruiken ze een met haar gevulde leren bal van ongeveer 24 gram.