Mannen uit Winsum zwemmen Elfstedentocht mee met Maarten van der Weijden

Wat maakt het zwemmen in open water anders dan in het zwembad?

"In het water zie bijna niets, het water is troebel en lang niet zo helder als in het zwembad. Bovendien staat er een stroming in het water, als de sluis bij Harlingen open is dan merken we dat meteen, dan gaan wij eerst een eind tegen de stroming in. Van de wind hebben we niet zoveel last, ook regen maakt niks uit, nat zijn we toch al."

Afgelopen winter hebben de mannen geoefend in het zwembad en vooral de focus gelegd op de techniek. Nu met het warmere weer kan er gewoon in het open water geoefend worden.