Kleine wormpjes kunnen de Stellingwerven niet bevrijden van de eikenprocessierups

De gemeente Weststellingwerf heeft nu al 515 bomen gemarkeerd waar de rupsen in zitten. Dat is vergelijkbaar met het totale aantal van vorig jaar, maar nu zijn nog lang niet alle bomen onderzocht. In Ooststellingwerf lijkt het er ook op dat er meer eikenprocessierupsen zijn dan vorig jaar. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente

Microscopisch kleine wormpjes

Medewerkers van de gemeente Weststellingwerf bestrijden de rupsen preventief met microscopisch kleine wormpjes. De zogenoemde nematoden zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Ze kunnen alleen niet tegen UV-licht, en daarom worden de bomen 's avonds en 's nachts besproeid.