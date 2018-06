Grote drukte bij MCL-knuffelpoli

Ongeveer duizend schoolkinderen laten hun knuffels deze dagen onderzoeken in de 'Knuffelpoli' in het MCL in Leeuwarden. Dokters in opleiding doen dat onderzoek en proberen meteen ook het probleem op te lossen met prikjes en pleisters. Het doel is om jonge schoolkinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het ziekenhuis. Tot en met woensdag zijn er ongeveer honderd co-assistenten bij de knuffelpoli betrokken.