VIDEO: Sportoverzicht met de korfbaltalenten van Havic en voetbalvrouwen in Heerenveen

Iedere maandag schuift sportverslaggever Roelof de Vries aan in Fryslân Hjoed. Deze keer heeft hij het over Sjinkie Knegt, de shorttracker die nu meedoet aan het NK Autocross. Zaterdag was hij in Noardburgum. En de Friese korfbaltalenten van Havic, uit Kollum en Harkema, proberen om voor de zesde keer landskampioen te worden. Bij het fierljeppen was er eindelijk een hoogtepuntje: Nard Brandsma sprong een seizoensrecord. Verder komt Sherida Spitse nog even voorbij, de aanvoerder van de Oranjeleeuwinnen. Zij spelen dinsdag in het Abe Lenstra Stadion.