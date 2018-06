Mark Diemers gaat naar Fortuna Sittard

De 24-jarige Leeuwarder, die begon met voetballen bij LAC Frisia 1883, werd in 2013 kampioen met Cambuur in de Eerste divisie. Daarna ging hij naar FC Utrecht en de afgelopen anderhalf jaar speelde Diemers voor De Graafschap. Bij de club van trainers Henk de Jong en Sandor van der Heide groeide hij uit tot een belangrijke kracht op het middenveld. In mei promoveerde De Graafschap via de play-offs naar de Eredivisie.

Nu maakt Diemers dus de overstap naar de andere promovendus. "Met de ideeën die de club heeft, denk ik dat wij komend seizoen niet slechts een rol in de marge zullen spelen. Integendeel. Ik krijg van iedereen binnen de club het volste vertrouwen en dat is van wezenlijk belang voor me", zegt Diemers op de website van Fortuna.