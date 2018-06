Smaakt de melk van verschillende koeien ook anders?

Johannes Kooistra, biologisch veehouder uit Warstiens, gelooft zelf ook wel dat er smaakverschil in melk zit. "Ik denk wel dat als koeien buiten staan in de zomer, dat je dat proeft. Maar qua smaakverschil is het ook vooral wat de koe vreet. In de winter is dat vooral wintervoer, dat ruikt anders en dan is de melk ook anders." Of de melk van de ene koe nu anders smaakt dan van de andere koe, die in dezelfde wei staat? "Dat durf ik niet zo te zeggen", zegt Kooistra. "Dan zou er gewoon meer onderzoek naar moeten worden gedaan."