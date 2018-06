Niet fitte topfavoriet Negerman maakt zich op voor Mar-athon

Oud-Bolswarder Erik Negerman is zaterdag 23 juni een van de grote favorieten aan de start van de Mar-athon, de marathon om de Snitser Mar. Negerman won in 2012 en 2016 de Slachtemarathon en schreef ook veel halve marathons in de provincie op zijn naam. Het rondje om de Snitser Mar liet hij vanwege het Heamielfeest in Bolsward tot nu toe altijd schieten.