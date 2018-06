Veel kritiek van festivalgangers op Promised Land

Verbeterpunten

De wachtrijen bij de entree, de bar en de wc's waren extreem lang. Volgens sommige festivalgangers stonden ze soms wel een uur te wachten op een drankje of een toiletbezoek. Punt van kritiek is ook dat het niet mogelijk was om eten te betalen met de festivalmuntjes.

Festivalorganisator Bobby Veenstra van Promised Land veegt de klachten niet van tafel. "Het bier en ook ander drinken was inderdaad om ongeveer tien uur 's avonds bijna op. We hebben toen alles op alles gezet om nog een leverancier te vinden, die ons een nieuwe voorraad kon leveren. Al met al is er even geen bier te koop geweest. Om elf uur 's avonds liep de tap weer. Het zijn onvoorziene logistieke problemen, maar we hebben geprobeerd om die ook direct weer op te lossen. De verkoop ging beter dan verwacht. Volgend jaar doen we het beter."