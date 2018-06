Gemeente wil alle Harlingers leren reanimeren

Vorig jaar zijn in Harlingen werkgroepen begonnen die burgerhulpverleners opleiden. Maar nog niet in alle wijken in de gemeente zijn er genoeg mensen die eerste hulp kunnen geven. Wethouder Hein Kuiken van Harlingen heeft zichzelf alvast voor de cursus opgegeven: "Alle dagen overlijden 35 mensen in Nederland aan de gevolgen van een hartstilstand. Bij 75% van de gevallen is er iemand in de buurt, maar lang niet iedereen weet wat-ie moet doen. Ik vind het belangrijk om het verschil te kunnen maken, want de kans op overleven na een hartstilstand wordt iedere minuut tien procent kleiner."

De reanimatiecursussen worden gegeven in samenwerking met KNV EHBO Harlingen, Lips Educatie en Stichting Fryslân Hartveilig. Als iemand de cursus heeft gedaan, wordt verwacht dat die zich aanmeldt als reanimatieburgerhulpverlener bij het oproepsysteem van HartslagNu. Daarmee kunnen ze in geval van nood worden ingeschakeld.