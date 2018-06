Doutzen Kroes houdt op bij Dance4Life

"Na tien jaar is het vandaag mijn laatste dag als ambassadeur voor Dance4Life. Dankjewel voor alle herinneringen en dat jullie mij de mogelijkheid hebben gegeven om de boodschap te verspreiden." Zo schrijft ze in het Engels op haar social media account.

Dance4Life is een organisatie die zich inzet voor een wereld zonder AIDS. Er wordt hiervoor met name ingezet op de gezondheid van jongeren. De organisatie bestaat in 20 landen, en probeert door middel van muziek en dans seksuele voorlichting bij een groot publiek bekend te maken.