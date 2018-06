Friese chauffeur is de veiligste van Nederland: "Geef elkaar de ruimte"

"Het voelt een beetje onwerkelijk allemaal", zo reageerde Johannes Ritsma toen hij dit weekeinde hoorde dat hij op de eerste editie van het NK Veiligste Chauffeur de winnaar was geworden. De inwoner van Surhuisterveen, die in het dagelijks leven bij Boonstra Transport in Haulerwijk werkt, was de beste van tien deelnemers. Die moesten praktijkoefeningen doen, maar ook een ogentest en een oefening in een simulator.