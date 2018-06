Dweilorkest De Menaemer Feintsjes is zondag als winnaar uitgeroepen bij het Nederlands Kampioenschap Dweilorkesten in Bemmel. Het was voor het orkest alweer de derde keer dat ze de titel op hun naam konden schrijven. Volgens de jury bracht het orkest een sterke, pakkende show die zowel qua muzikaliteit als qua amusement van een hoog niveau was.

Aan het kampioenschap deden zo'n zeventig orkesten mee, die ieder vier keer moesten optreden.