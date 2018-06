Friese Waddeneilanden leren van tropische collega's

Of je nu op Ameland woont of op de Azoren, veel van de problemen waar de inwoners tegenaan lopen zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld de vraag over hoe het zit met de toekomst van de winkels en de scholen op het eiland, of hoe het bestuurlijk moet worden geregeld. Veel verschillende eilanden van over de hele wereld praten daar de komende dagen over in Leeuwarden.