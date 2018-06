In de Hossebos bij Drogeham zijn vuilniszakken met asbest gevonden. In het bos spelen veel kinderen en de politie heeft het daarom ook over een levensgevaarlijke situatie. De politie vraagt zich af waarom de zakken zijn gestort, omdat inwoners van de gemeente Achtkarspelen kleine hoeveelheden asbest gratis naar het stort kunnen brengen. De politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden.