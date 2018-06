Hartthijs de Vries derde in Ronde van de Kerspelen

Wielrenner Hartthijs de Vries uit Kollum is zondag derde geworden in de Ronde van de Kerspelen in Harkema. Hij eindigde achter winnaar Jeff Vermeulen en nummer twee Jesper Rasch. In de koers waarin veel actie plaatsvond, toonde De Vries zich actief, maar de wedstrijd leek uit te draaien op een massasprint. Op het laatste stuk brak het peloton, waarna een klein clubje voor de winst streed. De Vries redde het daarbij net niet op tegen Vermeulen en Rasch.