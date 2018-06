Kinderen op zoek naar waterleven in Leeuwarder Bos

Met schepnetten en soms zelfs zwempakken in de aanslag, zijn tientallen kinderen zondag het Leeuwarder Bos ingegaan op zoek naar waterleven. Ze deden dat op initiatief van het IVN Natuur-educatie. Deze landelijke vereniging organiseert ieder jaar een zogenaamde Slootjesdag. Door de kinderen te laten uitzoeken welke dieren er in het water zitten, wil het IVN te weten komen hoe de waterkwaliteit is.

Ze deden dat op 72 verschillende locaties in het land en een daarvan was dus het Leeuwarder Bos.