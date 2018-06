Partuur Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar wint in Stiens

Het partuur van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar kan de eerste hoofdklassekrans aan de muur hangen. In de finale van de vrije formatiepartij in Stiens, werd het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra dik ingemaakt. Het werd 5-1, 6-4. De derde prijs was voor het partuur dat zaterdag de vrije formatie in Damwoude had gewonnen: Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer.

Hans Wassenaar werd uitgeroepen tot koning in Stiens.