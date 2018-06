VIDEO: De autocrosser Sjinkie Knegt

Sjinkie Knegt doet dit seizoen voor het eerst mee aan het Nederlands Kampioenschap Autocross. De oud-wereldkampioen shorttrack doet mee in de tourwagenklasse. Meteen naar h et shorttrackseizoen begon hij te sleutelen aan zijn auto om klaar te zijn voor zijn eerste seizoen autocross. Een Subaru heeft hij helemaal kaalgestript en opnieuw opgebouwd, samen met zijn vader en wat vrienden. Vorige week haalde hij bij de eerste wedstrijd in Haarle net niet de finale. Daarvoor moest hij bij de eerste vijftien eindigen, maar hij werd achttiende. Zaterdag was de tweede wedstrijd in een serie van zes in Noardburgum.