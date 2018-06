Nieuw bezoekersrecord voor Museum Belvédère

De tentoonstelling Giorgio Morandi heeft bij museum Belvédère gezorgd voor een bezoekersrecord. Meer dan 27.000 mensen hebben de stillevens en landschappen van de Italiaanse schilder gezien. Zondag was de laatste dag en het was wederom zeer druk. Mensen kwamen vanuit het hele land naar het museum in Oranjewoud toe om de schilderijen te aanschouwen.