VIDEO: Met vogels meekijken op Griend

De onderzoekers houden de kolonie grote sternen goed in de gaten. De grote vraag is waarom de grote sternen minder massaal broeden op Griend, terwijl ze wel veel op Texel zitten. Speelt de aanvoer van vis voor de jonge sternen misschien een rol? De onderzoekers houden bij welke vissoort (haring of zandspiering) het vaakst wordt aangetroffen, hoe vaak deze vis wordt aangevoerd en hoe groot de vis is.

Verder bekijken de onderzoekers of de vil wel bij de jonge sternen terecht komt. Zeevogels, die wat assertiever zijn, pikken de vis vaak voor de andere vogels weg e daardoor moeten de jonge sternen honger lijden.