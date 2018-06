Auto's blokkeren ambulancetoegang, Terschelling neemt maatregelen

De gemeente Terschelling neemt maatregelen om te voorkomen dat mensen die passagiers van de sneldienst halen, de weg voor ambulances blokkeren.

Het is volgens de gemeente de afgelopen tijd meerdere malen voorgekomen dat de auto's buiten de parkeervakken staan en daarmee de toegang van de ambulances versperren. In ieder geval kon de ziekenwagen onlangs niet bij de sneldienst komen om een patiënt op te halen.

De gemeente wijst erop dat parkeren, hoe kort ook, altijd in de vakken moet. Bij de ambulance-ingang komt een groot NP-teken op de weg en de gemeente zal de politie vragen om in de gaten te houden dat de weg vrij blijft en boetes uit te delen als dat nodig is.