Fototentoonstelling Sâltlân van Omropcollega Remco de Vries

Remco de Vries is naast journalist bij Omrop Fryslân ook fotograaf. Hij heeft de afgelopen veel op en bij het Wad geweest om te experimenteren met zijn camera. De foto's die hij maakt zijn bijna surrealistisch: van kleur, licht en beweging. Dat komt door bepaalde technieken die hij gebruikt. "Ik heb de tijd niet bevroren, maar uitgesmeerd over één foto. Zo zijn de langzame bewegingen in de lucht en het water zichtbaar geworden," zegt Remco de Vries. Zijn fototentoonstelling in de garnalenfabriek in Moddergat wordt zondagmiddag geopend door Joop Mulder.