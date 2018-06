Nard Brandsma wint fierljeppen in Buitenpost in seizoensrecord

Nard Brandsma heeft zaterdagavond het fierljeppen in Buitenpost gewonnen. De Workumer sprong een afstand van 20.28 meter in zijn eerste sprong in de voorronde en was daarmee verreweg de sterkste. De 20.28 meter is de beste prestatie van dit seizoen. In de finale ging niemand meer over die afstand heen. Tweede werd Hannes Scherjon uit Noardburgum. Hij sprong, ook in de voorronde, een afstand van 19.21 meter. Bobby Zwaagman uit IJlst werd derde met 18.76 meter.