Explosie en brand op boot in haven Harlingen

Op een boot in de haven van Harlingen is zaterdagavond een explosie geweest. Door de explosie ontstond er een brand in de stuurhut van de boot. De brandweer reed met meerdere wagens uit voor het incident, maar al snel bleek dat het wel meeviel met de brand en dat er geen personen meer aan boord waren van de zeilboot. De oorzaak van de explosie en van de brand is nog niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan.