VIDEO: 'New Yorks' warenhuis geopend in Akkrum

Na maanden van voorbereiding werd zaterdag in Akkrum het grote New Yorkse warenhuis van Frank Cooper geopend. De komende twee weken staat het dorp in het teken van deze beroemde oud-dorpsgenoot. Akkrum is voor de gelegenheid teruggegaan in de tijd. Naar 1896, toen Frank Cooper zijn echte warenhuis op 6th Avenue in New York opende. En zaterdag was het de beurt aan het achter-achterkleinkind van Cooper om het 'warenhuis' in Akkrum te openen. Daarvoor was hij speciaal vanuit de Verenigde Staten naar Akkrum gekomen.